Schreck für Volksschüler: Schlange in Holzfuhr

Eine Welser Familie hatte im Mühlviertel eine Fuhre Brennholz angekauft und sich schicken lassen. Am Wochenende traf die Lieferung bei ihnen ein. Der Sohn des Hauses – er besucht noch die Volksschule – half am Samstag seinen Eltern beim Entladen des Anhängers. Beim Hochheben eines Holzstückes erlitt er aber einen ziemlichen Schrecken, denn in der Ladung bewegte sich plötzlich etwas.