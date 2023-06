Polizei geht gegen riskante TikTok-Challenges vor

Challenges stiften teils zu Mobbing, Gewalt oder Sachbeschädigung an

Auch darum setzt die Polizei auf Präventionskurse im Rahmen der Initiative „Under 18“. An der Neuen Mittelschule Wendstattgasse in Wien-Favoriten finden solche Workshops seit mehr als zwölf Jahren statt. „Es ist wichtig, dass die Schulen erkennen, dass so eine Zusammenarbeit mit der Polizei einen Mehrwert bietet“, sagt Direktor Markus Ratz. Denn die Bandbreite an Herausforderungen im Bereich der Kriminalprävention an Schulen sei groß - von Mobbing in den sozialen Medien über physische Gewalt bis hin zu Anstiftungen zur Sachbeschädigung auf der Online-Plattform TikTok. „Es ist nichts Schlechtes, wenn man an als Schule mit der Polizei zusammenarbeitet. Aber da gibt es sicher noch Vorbehalte, als Problemschule abgestempelt zu werden“, so Ratz.