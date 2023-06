SPÖ-Politiker legt wegen Corona-Umgang Amt nieder

Ihn ärgert, dass die vielen Warnungen der Wissenschaft von Langzeitfolgen bei Kindern und Jugendlichen in der Gemeindepolitik auf taube Ohren stoßen. „Fast täglich gibt es neue Warnungen bezüglich Langzeitfolgen von Kindern und Jugendlichen. So steigt etwa die Gefahr von Typ1 Diabetes bei Kindern durch eine Infektion. Gewarnt wird auch vor langfristigen, kognitiven Einschränkungen sowie der Gefahr von Long Covid durch Reinfektionen. Auch in Ottensheim gibt es bereits Long-Covid-Fälle. Es gibt offenbar Kinder, die nicht einmal mehr in die Schule gehen können. Aber auch das dürfte bislang die Gemeinde nicht weiter berühren.“