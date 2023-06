So soll die Wasserversorgung sichergestellt werden

Den Wasserhahn aufdrehen und heraussprudelt Trinkwasser in bester Qualität - was in Kärnten alltäglich ist, ist in anderen Ländern ein Privileg. Damit die Versorgung für über 400.000 Kärntner in Zukunft ebenfalls gesichert ist, arbeitet das Land Kärnten an einer großen Wasserschiene für den Zentralraum.