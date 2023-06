Weltweiter Hitzerekord in erster Junihälfte

Die weltweite durchschnittliche Tagestemperatur betrug demnach etwa am 8. und 9. Juni etwa 0,4 Grad mehr als an denselben Tagen in ähnlich heißen Jahren. Den Daten zufolge überschritt der Temperaturanstieg Anfang Juni zudem zeitweise die 1,5-Grad-Marke im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Laut Copernicus lag die gemessene Temperatur zwischen dem 7. und 11. Juni weltweit an der 1,5-Grad-Schwelle oder darüber, am 9. Juni sogar um 1,69 Grad.