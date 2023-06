Warum es immer öfter zu Gewalt-Exzessen kommt

Tiefe Trauer und Bestürzung herrschen im idyllischen St. Peter am Kammersberg in der Obersteiermark. Wie berichtet, richtete Dienstagabend in seinem abgelegenen Mietshaus im Wald des Ortsteils Peterdorf der von seinen Schülern sehr geschätzte Berufsschullehrer Robert K. (47) seinen Revolver gegen seine Ehefrau Edith (65) und seine Geliebte Franziska F. (62) aus Deutschland. Nachdem er die Frauen erschossen hatte, zielte der Jäger, der mehrere Waffen legal besaß, mit der Faustfeuerwaffe auf sein Herz, drückte ab und starb ebenso.