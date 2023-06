Grazer Corona-Denkmal, das auch ein „Dankmal“ ist

Kunstwerk zeigt Risse in der Gesellschaft

Der Vorsitzende der Jury, Ralph Schilcher, zeigte sich „erleichtert, dass das dritte preisgekrönte Kunstwerk endlich einen Platz in Graz gefunden hat“. Elisabeth Fiedler, Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum (KiöR), lobte die Arbeit: „Bewusst werden hier Risse und Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, aber auch Widerstandskraft und Energien des menschlichen Organismus sichtbar.“