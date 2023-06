Drittes Corona-Denkmal im Herzen der Murmetropole

Ende des Monats fallen alle Corona-Maßnahmen. Zur Erinnerung an die schwere Zeit und als Dank für das Ende der Pandemie wird am 15. Juni das letzte der drei Corona-Denkmäler in Zusammenarbeit von „Krone“ und Kulturressort enthüllt. Das Kunstwerk wird in der Grazer Erzherzog-Johann-Allee errichtet.