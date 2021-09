Erstes Corona-Denkmal Österreichs präsentiert

Landeshauptmann: „Denkmal wird an Zusammenhalt erinnern“

„Das Corona-Denkmal ist ein Sinnbild einer rauen, kantigen und harten Zeit, aber vor alledem, ein Zeichen der Zuversicht. Mitten in der steirischen Landeshauptstadt vermittelt es den Betrachterinnen und Betrachtern, dass es auch in herausfordernden Zeiten einen Weg gibt. Ein Denkmal, das uns auch nach vielen Jahren und Jahrzehnten noch an den Zusammenhalt und die Hoffnung in einem überaus fordernden Abschnitt erinnern wird. Ich danke Kulturlandesrat Christopher Drexler und der Kronen Zeitung für diese gemeinsame Initiative und dem Künstler Wolfgang Becksteiner gratuliere ich zum gelungenen Kunstwerk“, sagte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.