Corona-„Dankmal“ für die Helden der Pandemie

Beeindruckt waren die Gäste, die die monumentale Installation in Augenschein nehmen durften - „als wäre ein rostbrauner Meteorit vom Himmel in den herbstlichen Park gestürzt“, meinten einige. 2020 „schlug“ die Pandemie in die Erdkugel ein. Das wollte Werner Reiterer mit seiner 17 Tonnen schweren Skulptur zeigen, aber auch „den Prozess, bei dem ein Virus in die menschliche Zelle gelangt“, erklärte der gebürtige Leibnitzer. Die Kugel mit zwei Metern Durchmesser wird von nun an im Boden versinken, in hundert Jahren soll sie sogar ganz verschwunden sein, so wie sich auch das Virus (hoffentlich) dereinst in Luft auflösen wird!