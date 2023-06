FPÖ wird erneut für Kunaseks Auslieferung stimmen

Will jemand Kronzeuge werden?

Laut Auslieferungsbegehren der Staatsanwaltschaft - es liegt der „Krone“ vor - sei aufgrund der detaillierten Angaben in der Anzeige davon auszugehen, dass der Verfasser „über interne Geldflüsse und Abwicklungen genau Bescheid weiß“. In Graz kursieren seit Wochen Gerüchte, von wem diese Anzeige stammen könnte. Auch dass der Verfasser auf einen möglichen Kronzeugenstatus hofft, steht im Raum.