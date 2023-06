Erste Probeschritte beim neuen „Jedermann“

Seit wenigen Tagen wird geprobt: Regisseur Michael Sturminger dirigiert ein völlig neues Ensemble, eine illustre Runde. Wie fühlt sich der neue „Jedermann“ an? „Er ist ein schwieriger Charakter, vielleicht gar nicht so sympathisch“, gesteht Burg-Star Michael Maertens, der erstmals in der Rolle des reichen Mannes am Domplatz stehen wird. „Ich will schaffen, das man nachdenkt: Der muss da jetzt hin, wo wir alle hinmüssen, nämlich in den Tod“, meint er mit etwas Augenzwinkern.