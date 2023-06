Brau Union wegen irreführender Werbung geklagt

Gösser Bier werde zu 100 Prozent CO2-neutral gebraut - so heißt es in der Werbung. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hält diese Darstellung für irreführend. Er hat die Brau Union Österreich mit Sitz in Linz deswegen geklagt - und jetzt in erster Instanz recht bekommen.