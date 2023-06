Neues Traumpaar! Tsitsipas bestätigt Liebesgerücht

Hals über Kopf verliebt

Tsitsipas zeigt sich auch im Laufe des Interviews schwer verliebt: „Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden und Interesse an einer Frau gehabt. Das habe ich Paula gesagt, und sie sagte dasselbe, und ich war glücklich, das von ihr zu hören.“ Er spricht gar von einer „spirituellen Verbindung“.