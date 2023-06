Juwelier zum 14. Mal (!) Ziel von Einbrechern

„Das kann doch wohl nicht wahr sein!“, ärgert sich Gerald Schützlhoffer. Sein Juwelier-Geschäft in der Villacher Innenstadt wurde in der Nacht auf Donnerstag nicht zum ersten Mal eingebrochen. „Es war der 14. Versuch“, fügt der Inhaber hinzu. Mit Steinen hat ein Unbekannter versucht, die Scheiben einzuschlagen. Dieselbe Vorgehensweise wandten die Täter beim 13. Einbruchsversuch an - scheiterten jedoch.