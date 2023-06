Transfererlöse: Rekordwerte in Europas Top-Ligen

Die Umsätze in den fünf großen Fußball-Ligen Europas haben das Niveau der Vor-Corona-Zeit wieder übertroffen. Wie aus dem Bericht „Annual Review of Football Finance“ des Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, wuchsen die Erlöse in den Eliteligen in England, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien in der Saison 2021/22 um zehn Prozent auf insgesamt 17,2 Milliarden Euro an.