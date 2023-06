Fed legt Zinspause ein - US-Wirtschaft zieht an

Leitzins bleibt unverändert

Bei den Leitzinsen hielt die Fed am Mittwoch erstmals nach zehn Schritten aufwärts die Füße still. Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen. An den Finanzmärkten war nach entsprechenden Signalen aus dem Führungskreis der Zentralbank damit gerechnet worden.