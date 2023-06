„Mein Bruder Udo Jürgens hat mich angespornt“

Vernissage erinnert Maler an vergangene Zeiten

Für den fast 80-Jährigen ist die am Dienstag eröffnete Ausstellung eine Reise in die Vergangenheit. „Die vielen Bilder sind wie Tagebucheinträge. Sie erinnern mich an vergangene Zeiten. Und was oder wer mich in der jeweiligen Situation beeinflusst oder bewegt hat“, sagt der Maler. Neben vielen Gesprächen mit Künstlerkollegen beeinflusste Bockelmann vor allem sein 2014 verstorbener Bruder. „Als Künstler versteht man sich untereinander. Ein Bild braucht ein Thema und eine Dramaturgie. Genauso wie ein Lied. Es sind die gleichen Ansätze. Egal, um welche Kunstform es sich handelt“, erklärt Bockelmann, der vor seiner Karriere als Maler vor allem als Pressefotograf tätig war.