Die Galerie Frey feiert ihr zehnjähriges Bestehen

Am Fuß der Festung Hohen Salzburg, im Stadtteil Nonntal, wird seit 2012 zeitgenössische Kunst ausgestellt. In der Galerie Frey finden österreichische und internationale Künstler eine Ausstellungsfläche von mittlerweile hoher Bedeutung. Am Freitag feierten die Geschwister Peter und Andrea Frey ihr zehnjähriges Galerie-Bestehen.