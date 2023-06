Mehr als 100 Tote bei Bootsunfall in Nigeria

Am Montagmorgen ereignete sich ein tragisches Unglück, wie von der nigerianischen Polizei am Dienstag bestätigt wurde. Berichten zufolge waren rund 300 Passagiere an Bord des Schiffes, darunter Hochzeitsgäste und viele Kinder. Es gibt noch keine konkreten Informationen über Todesopfer oder Verletzte vonseiten der Polizei, da die Rettungsmaßnahmen noch im Gange sind.