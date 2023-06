Mädchen (9) brach durch Lichtkuppel in Geschäft

Großer Schreck in einem Einkaufszentrum in Bad Gleichenberg: Am Montagnachmittag brach ein neunjähriges Mädchen durch eine Lichtkuppel am Dach des Gebäudes und stürzte vier Meter tief in das darunterliegende Geschäft ab. Das Mädchen wurde schwer verletzt in die Grazer Kinderklinik geflogen.