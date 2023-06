Österreicher (84) in Afghanistan festgenommen

Hilfsleistungen für ihn sind laut dem Österreichischen Außenministerium schwer möglich. „Konsularische Hilfsleistungen für in Not geratene Österreicherinnen und Österreicher sind in Afghanistan selbstredend nur sehr beschränkt möglich, worauf das Außenministerium im Rahmen der Reisewarnung auch explizit hinweist“, hieß es in einer Mitteilung. Das Ministerium bemühe sich trotzdem „aktiv um eine Lösung“ und „stehe auch mit der Familie des Betroffenen in regelmäßigem Kontakt.“