Bauer (45) wurde von Stier attackiert und getötet

Schreckliches Drama am Sonntagnachmittag in Aurach am Hongar. Ein Bauer (45) war im Stall mit Arbeiten beschäftigte, als er offenbar von einem ausgewachsenen Stier attackiert und schwer verletzt wurde. Gefunden wurde der Landwirt von seinem 18-jährigen Sohn, der verständigte sofort seine Mutter und die Rettung. Während der Familie - es gibt drei Söhne - auf die Helfer warteten, verlor der Mann immer wieder das Bewusstsein.