Gojira: „Unsere Zeit auf dem Planeten läuft ab“

Du bist aktiv bei Sea Shepherd dabei, ernährst dich ausschließlich vegan und ihr tut als Band sehr viel für Umweltbelange. Wird dieser Einsatz umso wichtiger, je stärker die Klimadebatte abgehalten wird?

Es wird im Prinzip immer unwichtiger, weil es so aussieht, als wären wir ohnehin am Ende. Ich bin extrem umweltbewusst aufgewachsen. Wir wuchsen nahe am Ozean in Frankreich auf und waren mit meiner Mutter sehr oft am Strand. Einmal wurde extrem viel schwarzes Zeug angespült und das war das Resultat eines Ölunfalls. Wir Kids dachten, das wären schwarze Steine, dabei waren es nur sehr dunkle, widerliche Müllballen. Wir haben sie mit Alkohol gereinigt und das hat oft Stunden veranschlagt, aber es war uns wichtig. Diese Form der Umweltverschmutzung blieb mir besonders in Erinnerung. Mein kleiner Bruder Mario hatte sogar Infektionen davongetragen. Ich habe schon als Kind Plastikbehältnisse, Tennisbälle und alles andere gesammelt und weggeworfen. Ich hinterfragte, warum das überhaupt passiert und das war in den 80er-Jahren. Heute brennt die Welt wortwörtlich nachweislich und immer mehr Menschen zweifeln daran. Wie kann das sein? Werden hier alle verrückt?