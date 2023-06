„Kohlrabenschwarz“: Wenn Märchen zu Morden werden

„Es ist für Deutschland eine sehr ungewöhnliche Geschichte, das hat man in der Form noch nicht gesehen. Es ist ein Mix aus Krimi, Mystery, ein bisschen Horror - und es gibt auch was zum Schmunzeln“, beschreibt der bekannte deutsche Comedian Michael Kessler („Switch“) die neue Streamingserie “Kohlrabenschwarz„ auf Paramount+, in der er die Hauptrolle des bayrischen Polizeipsychologen Stefan Schwab spielt: “Er hat viel gesehen und will eigentlich seine Ruhe haben, keine aufreibenden Fälle mehr beackern. Aber dann verschwinden Kinder, und er ist gepackt durch seine Empathie, er will helfen und ist auch neugierig.„ Auch blutige Morde passieren, und bald findet er gemeinsam mit der Polizistin Anna Leitner heraus, dass die Taten auf bayrischen Märchen und Mythen basieren: “Der Reiz unserer Serie liegt darin, dass die Märchen, die vorkommen, vielen Menschen geläufig sind. Das macht es unheimlicher. Und wir wurden als Kinder auch alle damit noch eingeschüchtert. Diese Ebene der Urangst sprechen wir an."