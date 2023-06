Ranieri schreibt sein nächstes Fußball-Märchen

Mit 71 Jahren schrieb Claudio Ranieri sein nächstes Fußball-Märchen: In der Saison 2015/16 hatte der Italiener Leicester mit dem Österreicher Christian Fuchs sensationell zum Meistertitel in der Premier League geführt, am Sonntag jubelte er mit Cagliari über eine weitere Heldentat - den Wiederaufstieg in die Serie A!