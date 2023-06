Lkw-Crash auf A1: Strecke Richtung Wien gesperrt

Aufgrund der Arbeiten an der Unfallstelle musste die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen reduziert werden. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die A1 in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Es ist daher mit Stau und längeren Wartezeiten zu rechen. Bei dem Unfall in den Morgenstunden wurde ein Lastwagenfahrer verletzt.