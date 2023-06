Managersuche der Grünen sorgt für Gender-Wirbel

Recht kritisch lief die Landesversammlung der Grünen am Samstag ab – die „Krone“ berichtete. Das Minus bei der Landtagswahl und Kritik an der Parteispitze für den Wahlkampf waren aber nicht die einzigen Diskussionspunkte bei der Parteibasis. Denn manche Ortsgruppen äußerten ihren Grant über die Parteizentrale. „Wir haben ein Kommunikationsproblem“, hieß es da. Oder: „Es gibt ein Beziehungsproblem zwischen den Gemeindegruppen und der Geschäftsführung.“ Deshalb setzen einige Ortsgruppen auch Hoffnung in den geplanten Wechsel in der grünen Zentrale.