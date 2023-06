Kaum Badeplätze: Baustopp an unseren Gewässern?

Die „Krone“ beleuchtet zum Saisonstart die größten Badeseen im ganzen Land. Den Sprung in den bis zu 29 Grad warmen Klopeiner See erlauben gleich mehrere Strandbäder. Jedoch gibt es kaum noch frei zugängliche Gewässer in Österreich und die Gebiete rund um diese werden immer weiter bebaut. Freie Badeplätze sind die Ausnahme. Braucht es einen Baustopp an unseren Gewässern? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!