Sechseinhalb Gewässer um den wärmsten Badesee

Dabei fängt jeder See, und sei er noch so klein, seine Gäste mit eigenem Flair ein. Das beschert der Region jährlich rund 1,2 Millionen Nächtigungen. Karlhofer: „Wir punkten derzeit auch mit dem Kärntner Badehaus, das von unseren Gästen sehr gern genutzt wird.“ Immer mehr Betriebe stellen sich auf Wellness und Sauna ein, um die Sommersaison etwas zu verlängern. Für diesen Sommer gibt’s am Klopeiner See etwa 350 neue Qualitätsbetten. Das Hotel Sonne in St. Kanzian hat auch den Wellnessbereich umgestaltet. Michael Mateidl: „Wir haben die Zimmer erweitert und den Wellnessbereich am See etwas vergrößert.“