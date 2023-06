Haaland: „Komme aus dem Dorf und darf das erleben“

Ilkay Gündogan (Manchester-City-Kapitän): „Wie im Märchen, besser geht es nicht. Wir sind so glücklich. Es ist schwierig in Worte zu fassen, was passiert ist. Es war schwierig für beide Teams. Wir waren in der ersten Hälfte nicht in Bestform, waren zögernd. Wir wussten, dass wir es in der zweiten Hälfte besser machen müssen. Es war ein 50:50-Spiel. Wir fühlen uns glücklich, dass das Tor auf unserer Seite gefallen ist. Jeder hat über das Triple gesprochen, der Druck war da, aber das Team ist auf die beste Art damit umgegangen.“