Diese Gegner winken den Bullen in der Königsklasse

Am 26. Juni fällt dann der Startschuss für die neue Spielzeit, steht das erste Training auf dem Programm. Auch im kommenden Fußballjahr dürfen sich die Salzburger wieder auf viele Highlights freuen. Über allem schwebt ohne Zweifel die Champions League, für die sich die Mozartstädter nun zum fünften Mal in Folge qualifiziert haben. 26 der 32 teilnehmenden Mannschaften an der Beletage des europäischen Klubfußballs in der kommenden Saison stehen bereits fest, die Bullen werden bei der Auslosung im dritten Topf zu finden sein. Weil im vierten Topf fast alle Plätze noch offen sind, braucht man noch nicht über eine Hammer- oder eine Wunschgruppe spekulieren. Eines ist aber klar: Den Bullen winken erneut absolute Kracher-Duelle.