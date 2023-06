Seen geben uns heiß-kalt: So wird das Wochenende

Oberösterreichs Seen geben uns heiß-kalt

Bei gutem Wetter gibt es auch rund um die Seen im Salzkammergut viel Verkehr. Dafür werden Ausflügler mit einem Sprung ins gar nicht mehr so kalte Nass belohnt: Der Irrsee hat mittlerweile 22 Grad, der Wolfgangsee 21 und der Mondsee 20. Vorsicht ist hingegen beim Baden im Attersee angesagt. Dort hat das Wasser nur 15 Grad. Um den Kreislauf nicht zu stark zu belasten, sollte man den Körper langsam an den kalten See gewöhnen.