Wörtherseebotschafter Gabalier gewinnt Hauptpreis

„Kaum zu glauben, dass es schon 30 Jahre her ist, dass wir die Kultserie am Wörthersee drehten, ich darf aus dem Cyberspace zu Euch Hallo sagen“, lächelte Roy Black. „Ich bin stolz, dass ich Euch für so lange Zeit meine Fans nennen darf. Ich bin sehr dankbar, was ich alles an diesem besonderen Ort mit Karl Spiehs und Otto Retzer erleben durfte. Es ist unglaublich, dass man damit Menschen nach Jahrzehnten noch immer unterhalten kann. Es war mir eine Ehre“, sagte der virtuelle Roy Black.