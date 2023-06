Bruder fast getötet: „Ich liebe ihn sehr“

Anklage wegen dreifachen Mordes

Es wurde geschubst und geschlagen. Es brach ein Handgemenge aus. „Es war leider so, dass ich der einzige war, der ein Messer in der Hand hatte. Es war eine Sache von Sekunden. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken“, so der junge Syrer im Landesgericht Wien. Seine Cousins verletzte er schwer, seinen eigenen Bruder sogar lebensgefährlich. Er selber sieht sich nun mit einer Anklage wegen dreifachen Mordversuchs konfrontiert.