Das sagt Al Pacino zu seinem späten Baby-Glück

Er freut sich wohl auf die Herausforderung

Über die unerwarteten Neuigkeiten sprach der „Scarface“-Star jetzt erstmals in einem neuen Video. In dem Clip, der der „DailyMail“ vorliegt, sagt Pacino: „Es fühlt sich so an, wie es sich immer anfühlt. Es ist wirklich etwas Besonderes, naja. Ich habe viele Kinder. Aber dieses kommt wirklich zu einem besonderen Zeitpunkt.“ Der Hollywood-Schauspieler verriet noch, dass er und Baby-Mama Noor das Geschlecht nicht wüssten.