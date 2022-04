Al Pacino beim Dinner-Date mit Jagger-Ex (28)

Vor zwei Jahren ging die Beziehung von Al Pacino zu Schauspielerin Meital Dohan (42) in die Brüche. Jetzt wurde der Schauspieler in Venice, Kalifornien, mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Die langbeinige Schönheit mit der dunklen Wallemähne, die es nun der Hollywood-Ikone angetan hat, ist niemand Geringeres als Mick Jaggers Ex-Freundin Noor Alfallah.