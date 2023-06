Rund 100.000 wollen nicht nur Teilzeit arbeiten

Mehr Arbeitslose

„Die Arbeitslosigkeit hat erstmals wieder etwas angezogen, nachdem sie seit dem dritten Quartal 2021 in jedem Quartal jeweils im Jahresabstand gesunken war“, so Behördenchef Tobias Thomas. „Gleichzeitig kann die Wirtschaft viele Stellen nicht besetzen: Die Zahl der offenen Stellen ist weiterhin auf sehr hohem Niveau.“ Im ersten Quartal heuer sind 228.300 Jobs frei gewesen, berichtete die Statistik Austria erst am Dienstag.