Land nahm soviel ein wie noch nie zuvor

Dank der Ablöse der Heimfallsrechte durch die Illwerke-VKW wurden 382,76 Millionen Euro in die Landeskasse gespült. De facto wird die Ablöse zwar über 30 Jahre verteilt in gleichmäßigen annuitätischen Raten von 21,07 Millionen Euro bezahlt, in der Ergebnisrechnung 2022 ist sie allerdings als Gesamtbetrag dargestellt. In Summe hat das Land im Vorjahr somit rund 2,58 Milliarden Euro eingenommen. Und da sich die Aufwendungen auf knapp 2,18 Milliarden Euro beliefen, steht unterm Strich ein Nettoergebnis von über 400 Millionen Euro. Zieht man davon die entnommenen Haushaltsrücklagen ab, bleibt immer noch ein wohl einmaliges Rekordplus von über 255 Mio. Euro.