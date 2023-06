„Bossa-Nova-Queen“ Astrud Gilberto gestorben

„Dieses Lied wird dich berühmt machen“

Ihr Mann habe sie in einem Studio, in dem der Star-Saxofonist Stan Getz schon wartete, eher beiläufig gefragt, ob sie auf Englisch mitsingen wolle, so eine Variante der Erzählung, die sie einst gegenüber Freunden kundgetan hatte. Getz soll zu der damals 23-Jährigen gesagt haben: „Dieses Lied wird dich berühmt machen“ - und so war es. Nie gestimmt hat aber, dass sie nur eine „Hausfrau“ gewesen sei, die von Getz und dem Producer Creed Taylor „entdeckt“ worden sei. Sie hatte Erfahrung als Sängerin, wenn auch keine professionelle.