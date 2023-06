OÖ: Für Tempolimit ist noch nicht genug passiert

„Ich wohne in einem Straßenabschnitt mit gefährlicher S-Kurve, in dessen Bereich sich seit Jahrzehnten immer wieder Unfälle ereignen“, wandte sich Leserin Jutta S. an die Ombudsfrau. Der jüngste Unfall passierte im Februar. Allein auf dem Grundstück der Oberösterreicherin entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der Zaun auf der gesamten Länge niedergemäht, beide auf dem Grundstück geparkten Autos völlig demoliert.