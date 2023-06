Liu Wen als Botschafterin fürs Luxushaus Bulgari

Von Peking auf die Laufstege der Welt

Liu Wen gilt als Chinas erstes Supermodel überhaupt und als Pionierin in der Modebranche. Im Jahr 2006 wurde sie in Peking entdeckt und sofort nach Paris gebracht. Bald darauf flog sie nach New York, wo sie ihre erste Kampagne mit Steven Meisel drehte, und wurde schnell zu einer festen Größe auf den High-Fashion-Laufstegen in New York, Paris und Mailand.