Formel 1: Ein Millionenvertrag in der Kaffeepause

Der „Corriere dello Sport“ brachte es auf den Punkt. „Verstappen wie ein Kannibale!“ Der 25-jährige Niederländer fuhr in seinem Red Bull RB18 die Konkurrenz auch beim spanischen Grand Prix auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona in Grund und Boden. „Man kann von einem perfekten Wochenende sprechen“, lächelte der Weltmeister, betonte aber: „Es gibt keine Garantie, dass das jedes Mal der Fall ist. Es werden Strecken kommen, wo unser Auto nicht auf Anhieb so gut läuft, ich mich dermaßen wohlfühle.“ Für Verstappen war es der bereits fünfte Sieg in dieser Saison, der 40. seiner Karriere und für Red Bull Racing der bereits 99. Motorsportchef Dr. Helmut Marko: „Es wäre schön, wenn wir mit dem Hunderter zum Heimspiel nach Spielberg kommen würden.“ Dazu braucht man den Erfolg am 18. Juni in Montreal, wo Verstappen bereits im Vorjahr nicht zu schlagen war.