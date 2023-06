Lautes Gelöbnis für den Traumberuf Polizist

„Ich durfte zuletzt im Schloss Belvedere in Wien und am Traunsee in Oberösterreich bei Angelobungsfeiern herrliche Ausblicke genießen – aber den schönsten Hintergrund habe ich hier“, brachte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag in Mils bei Hall viele aufgeregte Gesichter, noch mehr Verwandte und viel Prominenz zum Schmunzeln. Hinter ihm standen nämlich 45 Jungpolizisten, die seit Kurzem die Schulbank drücken und feierlich angelobt wurden.