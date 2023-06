„Frauenhasser“ drohte, Fahrgast umzubringen

Das konnte der Lokführer über die Überwachungskameras beobachten und schlug sofort Alarm. Am Bahnhof in Friesach wurde der Mann dann festgenommen. Bei seiner Einvernahme, in Anwesenheit eines Dolmetschers, gab er die Tat zu. Als Motiv gab er an, dass er ein Frauenhasser sei, heißt es seitens der Polizei. „Die 38-Jährige war ein Zufallsopfer. Bereits in Unzmarkt habe er Frauen bedroht“, so die Beamten weiter. „Diese hätten ihm allerdings nur den Vogel gezeigt und seien weitergegangen.“