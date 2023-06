Ein Preisvergleich direkt aus dem Kinderzimmer

Wo ist es am billigsten?

Aber wie weiß man, welche Produkte es wo zum günstigsten Preis gibt? Alle Prospekte zu durchforsten ist mühsam und kostet Zeit. Das dachte sich auch David Wurm aus Pregarten, der gerade den Zivildienst absolviert. In seiner Freizeit hat der smarte 21-Jährige aber ganz anders im Sinn. Im Kinderzimmer seines Elternhauses hat er eine Webseite geschaffen, auf der man ganz einfach (fast) alle Supermarktketten vergleichen kann. An Selbstbewusstsein mangelt es dem jungen Mann nicht. „Während die Regierung noch über eine Transparenzdatenbank für teures Geld nachdenken, habe ich sie bereits umgesetzt“, sagt er im Gespräch mit der „Krone“. Preisrunter.at nennt sich deshalb seine Webseite.