Zum Auftakt Sommerträume und Geigenwunder

Die Zuhörer wurden anschließend Zeugen eines wunderbaren Konzertes mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Bruckner Orchester brillierte in kleiner Besetzung unter dem Dirigenten François Leleux vor allem in flirrenden Sommernachtsträumen der Violinen, in großartig gespielten Melodien der Holzbläser der Schottischen Symphonie, aber auch im Violinkonzert in e-Moll.