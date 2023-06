„Ich bin so stolz auf meine Heimatstadt Linz“

„Je älter ich werde, desto mehr fühle ich mich meiner Heimatstadt Linz verbunden“, gestand Frank Elstner, Erfinder des Fernsehklassikers „Wetten, dass…?“. Eine Aufzeichnung für „Talk im Paneum“ von LT 1 in Asten (Ausstrahlung am 18. Juni) verband er mit einem Bummel durch die oö. Landeshauptstadt. Stolz meinte der Entertainer: „Meine Mutter besuchte hochschwanger meinen Vater, der am Linzer Landestheater engagiert war. Ich kam zu früh und erblickte in der Landesfrauenklinik das Licht der Welt. Drei Wochen verbrachte ich dann in unserer Wohnung in der Linzer Karl-Wiser-Straße, ehe meine Eltern weiterzogen.“