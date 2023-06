Jungfeuerwehrleute löschten Brand im eigenen Depot

„Krone“-Kommentar von Jürgen Pachner: Ehrenamtliche sind selten Täter

In den vergangenen Monaten mussten wir in der „Krone“ leider allzu oft von Kindern und Jugendlichen berichten, die Autos stahlen, Raubüberfälle, Sachbeschädigungen und körperliche Gewalttaten verübten.

Das angerichtete Leid und die finanziellen Schäden sind enorm.



Als Motiv war in vielen Verhören von Langeweile und der Suche nach einem „Kick“ die Rede. Probleme, die den vier Buben der Jungfeuerwehr in Rufling vermutlich fremd sind. Ihre Freizeit ist ausgefüllt mit Wettbewerben, Übungen und gemeinsamen Arbeiten. Denn wer sich für die Allgemeinheit einsetzt, verspürt meist nur selten Lust, andere zu schädigen.