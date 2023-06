„Hier bei uns ist es wie im Paradies“

Der brennende Dornbusch, der Baum des Lebens oder der Weinstock mit seinen Reben: Diese Pflanzen erinnern nicht nur an Geschichten aus dem Religionsunterricht. „Etwa 120 verschiedene Pflanzen, die in der Bibel erwähnt werden oder im arabischen Raum zu finden sind, können bei uns nun bestaunt werden“, sagt Eduard Baumann. Der Direktor der Bibelwelt in Salzburg eröffnet heute, Sonntag, im Zuge der Acht-Jahres-Feier einen Bibelgarten direkt vor der Kirche in Itzling.